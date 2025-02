Ilrestodelcarlino.it - Restauro completato, ritorna il Camminamento di ronda La Scarpa

Dopo ildurato alcuni mesi, sabato 15 febbraio, alle ore 11, si svolgerà l’inaugurazione deldiLadi Morro d’Alba. Torna così percorribile, nella sua integrità, un monumento unico in Europa, rappresentativo delle Marche e di un’intera comunità. IldiLadi Morro d’Alba è una sorta di ’porticato’, quasi completamente coperto, che percorre tutto il perimetro del Castello. Un fenomeno architettonico sviluppatosi in circa due secoli, in cui le abitazioni private hanno inglobato quella che è una vera e propria strada pubblica. Una peculiarità straordinaria del monumento deriva dalla posizione del castello di Morro d’Alba che, posto su un’altura a pochi chilometri dal mare, regala una visione suggestiva della regione. Dalle aperture dei finestroni, e dalle due torri scoperte, lo sguardo vaga dalle morbide colline coltivate a vigneti e ulivi, fino ai Monti Sibillini, al mare Adriatico, con il promontorio del Conero ben visibile, ma anche dalle montagne del versante nord della Regione fino al Monte San Bartolo vicino a Pesaro.