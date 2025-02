Lanazione.it - Remo Giugni a Casa Sanremo. Dalle notti fiorentine all’Ariston: "Io alla consolle più ambita"

di Barbara Berti FIRENZE "San? Tutti lo guardano, tutti lo odiano. Per me è una kermesse dal grande fascino. Prediligo le edizioni del passato, quelle dei cantautori italiani che hanno fatto la storia della musica con canzoni che mi danno i brividi tutte le volte che le ascolto". Parola del dj e producer fiorentinoche sbarca nella Città dei fiori come dj ufficiale di ‘San’, l’area hospitality ufficiale del festival da ben 18 anni. E propri oggi il fiorentino, animerà l’hub proponendo un dj set con brani originali da lui prodotti: un evento che sarà trasmetto in diretta su tutti i canali ufficiali di ‘San’. "E’ la mia prima volta a San, sono veramente onorato della chiamata ricevuta, una vera sorpresa, arrivata tramite i contatti della mia agenzia, Origami Management, e il dj e produttore di fama internazionale Leandro Da Silva" raccontache in città è particolarmente noto nell’ambiente house e non solo, visto che è l’uomoconsole del Carnevale Fiorentino e della Notte di San Lorenzo.