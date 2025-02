Anteprima24.it - Regioni, previsioni Svimez 2024-2026 col rebus Trump: ecco l’andamento della Campania

Tempo di lettura: 2 minutiUn tasso di crescita del Pil (0,77) superioremedia nazionale, per lanel. Rientra nelledello studio– Ref Ricerche ‘Dove vanno leitaliane’, presentato stamattina a Roma. Secondo la ricerca, il pil campano scenderebbe a 0,65 nell’anno in corso, per risalire allo 0,85 nel. “In generale, la crescita del– spiega lo studio – dovrebbe comunque risultare molto debole in tutte lecon una maggiore base manifatturiera, con risultati deludenti anche in Lombardia ed Emilia-Romagna (+0.5% e +0.3% rispettivamente)”. Sulle2025-, comunque, “rimane ‘la grande incertezza’”.Insono dati in crescita i consumi delle famiglie: 0,24 nel; 0,61 per il 2025; 1,15 nel. Nel triennio considerato, invece in progressiva discesa gli investimenti.