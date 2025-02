Ilrestodelcarlino.it - Reggiolo, denuncia e allontanamento per minacce alla ex

(Reggio Emilia), 12 febbraio 2025 - Erano stati insieme per qualche tempo, dal 2017. Ma quando lei ha deciso di interrompere la relazione, lui, un uomo di 51 anni, ha iniziato a molestarla e minacciarla, anche di morte, con frequenza quotidiana, appostandosi perfino davanticasa della madre della vittima, in un caso arrivando all’aggressione fisica tirandole i capelli e colpendola con violenza, tanto da provocare la frattura di una costola a seguito di una spinta che l’aveva fatta cadere. Era arrivato anche a un tentativo di strangolamento e un colpo all’occhio della donna. Una situazione che ha creato ansia e molta preoccupazioneparte lesa, chefine ha deciso dire la sua tremenda esperienza nella caserma del paese. La vicenda è finita all’attenzione dei carabinieri di, con le indagini dei militari che hanno portatodel 51enne, residente a Carpi, per il reato di atti persecutori.