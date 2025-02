Ilfattoquotidiano.it - Regeni, Fico al processo: “L’Egitto non collaborò, Al Sisi voleva parlare solo di energia. Giusto interrompere i rapporti parlamentari”

“Quella di Giulioè una questione di Stato, ho lavorato fino in fondo ai tempi in cui ero presidente della Camera.ha collaborato molto poco. Alle parole del presidente Al, ripetute durante il nostro incontro, non seguirono fatti. Così decisi dicon il Parlamento egiziano. La presero male, ci furono diverse proteste. Ma eracosì, eradare un segnale“. Queste le parole di Roberto, l’ex presidente della Camera dei deputati, ascoltato come teste nel corso di una nuova udienza delsul sequestro, le torture e l’omicidio del ricercatore italiano, in cui sono imputati quattro 007 egiziani. Si tratta di Usham Helmi, il generale Sabir Tariq e i colonnelli Athar Kamel Mohamed Ibrahim, e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif, accusati del reato di sequestro di persona pluriaggravato (mentre alSharif sono contestati anche i reati di concorso in lesioni personali aggravate e di concorso in omicidio aggravato, ndr).