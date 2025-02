Ilfattoquotidiano.it - Referendum sulla cittadinanza, Giorgia e Brunori Sas cantano “L’italiano” di Toto Cutugno insieme alle attiviste – Video

Ledelhanno lanciato un appello via socialartiste e agli artisti che in questi giorni si esibiranno sul palco del Festival di Sanremo: dire sì all’Italia che riconosce tutte le sue figlie e tutti i suoi figli direttamente dall’Ariston. La cantanteSas sono stati i primi a rispondere all’appello e,di ActionAid Utibe Joseph e Kejsi Hodo, hanno cantato il celebre brano di. Gli artisti, poi, hanno ricevuto in dono un ciuccio con un nastrino tricolore da portare con sé sul palco, come simbolo di tutti quei figli e figlie d’Italia che non hanno ancora il riconoscimento della. Ilha ricevuto l’ok dalla Corte Costituzionale lo scorso 20 gennaioagli altri 4 quesiti sul lavoro promossi dalla CGIL.