Recuperati soldi di Moratti truffati

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

21.30 La procura di Milano ha recuperato i 980mila euro sottratti a Massimonel raggiro in cui gli autori hanno usato il nome del ministro della Difesa Guido Crosetto. Isono stati rintracciati su un conto olandese.era stato il primo a denunciare la truffa e cadere nel complesso tranello compiuto utilizzando la voce di Crosetto.aveva versato la somma in due distinti bonifici. Intanto è stata presentata ai carabinieri la denuncia-esposto contro ignoti del ministero della Difesa per truffa.