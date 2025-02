Dilei.it - Re Carlo, il castello da 100 sterline pieno di spifferi dove va raramente

Reha ereditato da sua madre Elisabetta ildi Mey nel Nord della Scozia che nessuno della Famiglia Reale ha mai abitato. Il maniero fu acquistato per meno di 100nel 1952 dalla Regina Madre, dopo la morte del marito.Re, idi sua proprietàRepossiede diversi castelli e residenze, da Sandringham a Balmoral, alla tenuta di Highgrove, per citare le dimore più note. Ildi Mey però non è mai stato molto amato dalla Famiglia Reale. Elisabetta II ci andava rarissimamente e di fatto non ci ha mai abitato, anche l’attuale Sovrano non è particolarmente legato a quel luogo, anche se è considerato una sua residenza estiva.La storia dell’acquista deldi Mey è stato raccontato dalla serie The Crown. Ildi Mey si trova a Caithness, sulla costa settentrionale della Scozia.