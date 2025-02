Lopinionista.it - Rapporto Draghi, Bagnai: “Ue fa entrare dalla finestra della Commissione chi è uscito dalla porta della sfiducia parlamentare”

ROMA – “L’ordinamento dell’Unione Europea sembra fatto apposta per fare, con potere di indirizzo politico, una persona uscitadi unarisonante e che ha lasciato le maceriemaggioranza che lo ha sostenuto. Dovremmo porci il problema di questo vulnus democratico”. Lo ha dichiarato il Responsabile economiaLega, il deputato Alberto, nel corso del suo intervento in dichiarazione di voto sulle mozioni concernenti iniziative per il rilanciocompetitività europea, in relazione al “”, stamane in Aula a Montecitorio.“Quando si tratta di passare ai mezzi per risolvere i problemi del mondo – ha spiegato– i rimedisinistra sono sempre due: o la patrimoniale, o il debito comune, ossia o ‘lo sterminio dei kulaki’, o il commissariamento da parte di qualcuno che ci dirà come spendere i soldi”.