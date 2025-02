Lanazione.it - Rapine in aziende orafe e gioiellerie: sgominata la banda, c’era anche una ‘talpa’

Arezzo, 12 febbraio 2025 – Una, con base logistica in un capannone di Arezzo, specializzata inad. È quanto hanno scoperto i carabinieri con un'indagine condotta dalla procura aretina e partita da un colpo messo a segno a una ditta, la Italiana Horo di Badia al Pino, e che ha portato poi a 11 arresti - 7 in carcere, 4 ai domiciliari -, eseguito ad Arezzo e nelle province di Firenze, Caserta, Napoli e Salerno: sono tutti italiani tranne uno. Un gruppo che, secondo l'Arma, stava preparando tre colpi in altrettante, una di Firenze e due di Arezzo. Associazione per delinquere, furto, rapina e ricettazione i reati per i quali la procura procede. Il colpo con lo spray al peperoncino Il colpo alla Italiana Horo risale al 28 giugno scorso: i rapinatori, utilizzando uno spray al peperoncino, aggredirono il titolare per sottrargli una verga d'oro di 18,7 chili, valore stimato 600mila euro.