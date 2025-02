Ilrestodelcarlino.it - Rapina maldestra: arrestato. Al Caddy’s, via Romea sud

È uscito trafelato da un negozio con due profumi in mano del valore di 80 euro appena rubati. Ma alla vista della polizia locale si è messo a correre: salvo doversi fermare poco dopo perché gli era caduto il cellulare. E così è stato bloccato: a quel punto ha cominciato a dimenarsi ferendo un agente. E così alla fine, oltre che perimpropria, si è cacciato nei guai pure per resistenza, lesioni, ricettazione (per via di un I-phone, una chiave inglese e una tessera sanitaria non intestata a lui di cui non sapeva giustificare il possesso) e per alcune armi bianche (un manganello telescopico di 43 centimetri e un coltello pieghevole di 16). Protagonista del maldestro colpo messo a segno nel pomeriggio di lunedì scorso aldi viaSud, è un 19enne di origine ucraina residente a Ravenna e disoccupato.