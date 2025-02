Internews24.com - Ranocchia sicuro: «Ecco quando inizia la rinascita dell’Inter! Conte ha tirato su il palazzo, Inzaghi lo ha arredato…»

Leggi su Internews24.com

di Redazione: «lahasu illo ha arredato.» Le parole dell’ex difensore nerazzurroIntervistato dai microfoni di Chiamarsi Bomber, Andrea, ha parlato cosile sue parole:PAROLE- «La ‘triade’ Spalletti-ha rappresentato, secondo me, lapersonale e anche di squadra e società, Mi piace fare questo paragone: Spalletti ha scavato la buca e ha messo i primi pilastri,hasu illo ha arredato benissimo. Spalletti ha messo tanto di suo, riportando l’Inter in Champions con tutti i casini che c’erano;ha dato mentalità vincente ripulendo l’ambiente;sta portando avanti il lavoro mettendo del suo, portando l’Inter in finale di Champions e in vetta la campionato.