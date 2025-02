Calcionews24.com - Ranieri: «La Roma non è al livello che voglio. Il Porto sarà aggressivo, voglio vedere una cosa»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Claudio, allenatore della, in conferenza stampa in vista del. Tutti i dettagli in merito alla sfida Claudioha parlato nella conferenza stampa in vista di– «Ho chiesto ai ragazzi cose che rimarranno tra di noi. E’ una squadra che ha un’ottimo possesso di palla. Hanno dei giocatori molto interessati. .