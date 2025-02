Unlimitednews.it - Ranieri avverte la Roma “Porto forte, serve intensità”

Leggi su Unlimitednews.it

(ITALPRESS) – “Ilha un ottimo possesso palla e giocatori molto interessanti, quindi dovremo fare una grande partita. Bisognerà essere super concentrati. Sappiamo come giocano, ma sanno cambiare tipo di gioco: cie naturalezza. Voglio unache giochi in casa e fuori alla stessa maniera. I ragazzi stanno lavorando per dare le soddisfazioni che i tifosi meritano”. Lo ha detto Claudioin conferenza stampa alla vigilia di, match di andata del playoff di Europa League. “Anselmi è un ragazzo in gamba, se a 38 anni guida una squadra così blasonata merita i complimenti. Gli auguro grandi soddisfazioni, ma non in questa doppia sfida”, ha sottolineato il mister giallorosso in riferimento al tecnico deighesi. “Pellegrini? Tutti i miei giocatori sono titolari, soprattutto adesso che giochiamo ogni 3-4 giorni.