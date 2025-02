Cataniatoday.it - Randazzo, giocata vincente al 10eLotto: con 4 euro porta a casa 1 milione

Leggi su Cataniatoday.it

Una vincita straordinaria è stata centrata in Sicilia nelle estrazioni della Modalità Frequente del, quella che si gioca ogni 5 minuti. Si tratta di una modalità di gioco molto seguita dagli appassionati. Come riille Agimeg.it un fortunato giocatore di, in provincia.