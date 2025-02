Quotidiano.net - Raid su Kiev, Zelensky: “Putin non si sta preparando alla pace”. Donbass, riserve di litio e titanio occupate da Mosca

Roma, 12 febbraio 2025 - Massicciomissilistico questa notte su. La capitale è rimasta senza elettricità, i bombardamenti hanno riguardato anche cinque aree dell’omonima regione. Un morto e quattro feriti, tra cui un bambino. “non si staper la. Continua invece a uccidere ucraini e a distruggere le nostre città”, commenta. Intanto le principalidinelsi trovano in territorio occupato da: l'attività di estrazione non è ancora iniziata e lo sminamento è ancora in corso. Lo ha affermato il leader dell'amministrazione russa nella regione, Denis Pushilin, secondo cui i giacimenti più importanti si trovano nei territori di Donetsk e Lugansk e a Dnepropetrovsk. Ultime notizie in diretta This handout photograph released by the Ukrainian Emergency Service on February 12, 2025, reportedly shows a Ukrainian rescuer working to extinguish a fire at the site of a drone and missile attack in Kyiv on February 12, 2025.