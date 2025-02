Lanotiziagiornale.it - Rai, endorsement Ebu per Agnes. L’opposizione: interferenza indebita

Fermi tutti. Simonadeve diventare la presidente della Rai, perché “ce lo chiede l’Europa”. A dirlo ieri il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri. “è persona equilibrata e esperta. ‘Ce lo chiede l’Europa’, si dovrebbe dire”, ha sostenuto Gasparri, “L’Ebu, che è l’organismo europeo internazionale delle televisioni pubbliche, auspica una rapida elezione pera presidente, con una lettere rivolta alla commissione parlamentare di Vigilanza. Ce lo chiede Europa, facciamolo”, ha aggiunto il senatore ieri.Cos’è l’Ebu e perché Gasparri sbagliaE se ce lo chiede Ebu, come si potrebbe obiettare. Ma cos’è questo Ebu. Iniziamo da cosa non è: L’Unione europea di radiodiffusione non è certo un organismo dell’Unione Europea, dato che con Bruxelles non ha alcun legame. E sicuramente non è l’unione delle televisioni pubbliche, visto che associa anche quelle private.