Internews24.com - Radu, il retroscena di Pastorello: «C’era una trattativa con l’Al Shabab, poi…»

di Redazione, ildi: «unacon, poi.» Le parole dell’agente del portiere in prestito dall’InterIntervistato dai microfoni di TMW, Federico, agente di Ionut, ha raccontato del suo prestito dall‘Inter al Venezia.LE PAROLE- «È stato tutto un po’ incredibile, ci eravamo visti di venerdì prima della fine del mercato e avevo provato a muovere mari e monti.unacondel direttore Nedved, poi però non è andata in porto, hanno fatto altri tipi di scelte. Sembravano chiuse tutte le porte, ci eravamo detti di vedere cosa succedeva poi nel weekend. E, purtroppo perché non è mai bello prendere vantaggio da un infortunio altrui, in effetti si fecero male quattro portieri in quei giorni. Ad Andrei poi è dispiaciuto ancor di più perché con Stankovic si conoscono bene e purtroppo si è fatto male.