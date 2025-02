Ilgiorno.it - Raccolte 300 firme per la linea S-13

300per riavere laTrenord S-13. La scorsa settimana il partito democratico, insieme alle altre liste della coalizione di centrosinistra, ha iniziato a raccogliere ledei novatesi per chiedere a Trenord e a Regione Lombardia di reintegrare la stazione di Novate nella tratta della S-13 Pavia-Garbagnate Milanese. "Il risultato in pochi giorni di banchetti, è incoraggiante, più di 300. È il segno tangibile della volontà di dire chiaro e tondo che siamo stanchi e vogliamo essere ascoltati. Non ci fermiamo: saremo in piazza Pertini sabato per proseguire nella raccolta. Grazie ai tanti cittadini che hanno firmato, la voce dei novatesi arriverà adesso in consiglio regionale, attraverso un’interrogazione presentata dal Pd, proprio per chiedere all’assessore ai Trasporti il perché dell’esclusione di Novate dallaS-13", spiegano dalla sede Pd di Novate.