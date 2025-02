Tarantinitime.it - Raccolta differenziata, importante accordo tra Comune e Kyma Ambiente

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time Quotidianoiniziativa a Palazzo di Città, questo pomeriggio, nell’ambito delle attività finalizzate alla tutela del decoro urbano e dell’igiene pubblica che l’Amministrazione guidata dal sindaco Rinaldo Melucci sta mettendo in atto nell’ambito del piano di rigenerazione ambientale che rientra nel più vasto programma “Ecosistema Taranto”.Ildel capoluogo ionico,e “COMIECO”, Consorzio Nazionale per il recupero ed il riciclo degli imballaggi a base cellulosica, hanno sottoscritto unche ha come scopo non solo il potenziamento del circuito didi carta e cartone sul territorio comunale, ma anche il passaggio dal sistema dimultimateriale pesante con la carta a quello didella carta e cartone monomateriale, nonché l’avvio del servizio didella carta e cartone in nuovi quartieri sinora non serviti.