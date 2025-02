Ilgiorno.it - Quindicenne scomparsa. Ritrovata dopo 25 giorni

BELGIOIOSO (Pavia)25trascorsi lontano da casa, è statae sta bene lache era. Era il 16 gennaio quando l’adolescente di Belgioioso, che si trovava a Cura Carpignano, aveva fatto perdere le sue tracce. Il padre era sceso dall’auto per andare a comprare le sigarette e lei si era allontanata senza documenti personali e neppure il cellulare dal quale i ragazzi non si separano mai.una lunga attesa, finalmente è arrivata la notizia tanto attesa dai suoi familiari. La ragazzina lunedì è statadagli agenti della squadra volante di Pavia. "Il ritrovamento – si legge in un comunicato diffuso ieri dalla questura – è stato reso possibile grazie alla segnalazione, pervenuta alla sala operativa, da parte di un amico di famiglia, residente a Pavia, da cui la ragazza si è recata25in cui di lei non si aveva avuto nessuna notizia".