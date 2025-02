Quotidiano.net - Quindicenne arrestato per terrorismo a Bolzano: sceglieva le vittime e filmava gli omicidi

È sospettato di appartenere a un gruppo satanista e neonazista suprematista il 15ennequesta mattina dalla Digos a.Il ragazzo, che abita in zona, apparterrebbe a un gruppo internazionale di estrema destra che, secondo gli investigatori, stava pianificando un'azione terroristica nel corso della cosiddetta "Settimana del Terrore”. Stamattina all’alba, i poliziotti hanno eseguito l’ordine di custodia cautelare in carcere su ordine del tribunale per i minorenni di. Il 15enne era in possesso di bitcoin e le sue attività estremiste non non riguardavano la 'questione sudtirolese'. Il suo ruolo: selezionavaIl ragazzo aveva il compito di selezionare una vittima tra persone vulnerabili aganciate sui social, videoregistrare l'o e pubblicare successivamente il video su un sito russo del Dark Web.