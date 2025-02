Gqitalia.it - Questo piccolo Seiko è l'orologio più raffinato che si possa acquistare con 200 euro

Seiko riesce sempre a sorprenderci. Sicuramente avrai sentito parlare e desiderato portare al polso un Cartier Tank, vero? Il leggendario orologio dalla cassa quadrata è rimasto, beh, saldamente al centro del dibattito sulla moda per decenni, anche se solo negli ultimi due anni la sua popolarità ha davvero raggiunto il culmine.Da quando i grandi maestri di stile hanno iniziato a sostituire i loro orologi da polso giganteschi con modelli decisamente più piccoli, il segnatempo di punta della maison francese ha visto esplodere la propria popolarità, sostenuta dalle approvazioni di nomi importanti del calibro di Tyler, the Creator e Jacob Elordi.