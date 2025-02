Monzatoday.it - Quella discarica a cielo aperto vicino alla ferrovia che fa arrabbiare i residenti

Leggi su Monzatoday.it

Una vera e propria. L'ennesima in città. E questo nonostante le azioni messe in campo dell'amministrazione comunale con le campagne di informazione circa il giusto conferimento dei rifiuti e anche il posizionamento di nuovi cassonetti per la raccolta.Accade a Monza in.