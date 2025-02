Ilgiorno.it - Quel rapporto uomo-natura. Mostra da ICA

Grex è ladi Sacha Kanah (Milano, 1981), a cura di Progetto Ludovico e allestita nella project room della Fondazione ICA sino al 15 marzo. L’artista invita il visitatore a esplorare l’ambiente espositivo dall’esterno, per poi accedere alla project room e sperimentare una percezione amplificata dello spazio e del corpo, dove le sensazioni dominanti sonole di claustrofobia e pressione suggerite dagli oggetti industriali presentati. Grex indaga la relazione tra l’opera d’arte e lo spazio, nel quale Kanah interviene plasmando un ingombrante elemento industriale di cui osserva i mutamenti e le possibili relazioni create tra materia e forma, vuoti e pieni, interno ed esterno. L’artista lavora a una struttura immersiva inserita in un contesto costretto, dove una serie di cisterne da 1000 litri di capienza, prelevate da una tintoria industriale e ripulite da detriti, odori e tracce, respira nello spazio come forma vivente.