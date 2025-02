Anteprima24.it - Quarta edizione di “Fight for Naples” al Palaeden di Edenlandia: giovedì la presentazione del meeting

Tempo di lettura: 2 minutiSi terrà13 febbraio alle ore 11:00 nella sala Pignatiello di palazzo San Giacomo la conferenza stampa didelladifor(F4N) alla presenza dell’assessore allo sport Emanuela Ferrante e degli organizzatori delinternazionale dedicato agli sport da combattimento, dalla boxe alla kickboxing, alla Muay Thai, al K-1, Luca Donadio Amministratore della Proing Napoli Club e Gianluca Vorzillo CEO die AcquaFlash.Sarà proprio il parco di divertimento di Viale Kennedy a Fuorigrotta la location scelta quest’anno per l’evento sportivo che si svolgerà tra il 19 e il 22 febbraio. Per l’occasione da mercoledì 19 a venerdì 21 febbraio, saranno svolte delle attività socio sportive, guidate da coach e atleti professionisti, divise in sessioni mattutine e pomeridiane che coinvolgeranno gratuitamente i ragazzi di diverse associazioni impegnate sul territorio.