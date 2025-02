Ilfattoquotidiano.it - “Quando si drogava era irriconoscibile. C’erano parti di sé con cui stava lottando”: la ex fidanzata di Liam Payne rompe il silenzio dopo la sua morte

Per la prima voltaladiparla la ex, Maya Henry, che a Rolling Stone racconta come amasse molto il cantante ma che diventava “assumeva droghe. Per lui dice di essersi messa in “situazioni pericolose e dannose” mentrecombatteva le proprie dipendenze. La loro storia è durata 3 anni prima di arrivare al capolinea nel 2022.“Inizialmente è stato l’uso di droghe e la dipendenza a separarci. Chiunque abbia avuto una relazione con un tossicodipendente capisce quanto sia difficile. Anche se lo amavo profondamente, ha fatto cose che mi hanno ferito in modi che non capirò mai del tutto, e ha continuato a ferirmi anniche ci siamo lasciati” spiega Maya, che fino alla fine della loro storia non sarebbe venuta a conoscenza fino in fondo dell’uso chefaceva di droghe: “Era normale perprendere cocaina, ketamina, MDMA e pillole farmaceutiche (Xanax e antidolorifici).