Lopinionista.it - “Quando sarai piccola”, videoclip del brano di Cristicchi a Sanremo

Leggi su Lopinionista.it

Da oggi, mercoledì 12 febbraio, è in radio e in digitale “” (Dueffel Music / ADA Music Italy),con cui Simoneè in gara al 75° Festival die vincitore del “Premio Lunezia per2025” (https://simone.snrm.it/).Da oggi il video del, per la regia di Matteo Maggi e la produzione di Blackball, è visibile qui di seguito.Scritto dallo stesso artista insieme a Nicola Brunialti, con la musica composta dae Amara e gli arrangiamenti di Francesco Musacco, “” sarà contenuto in “Dalle tenebre alla luce” (disponibile in pre-save e in pre-order: https://ada.lnk.to/dalletenebreallaluce), la speciale edizione dell’ultimo album in uscita venerdì 14 febbraio in digitale, cd e vinile.Simoneha eseguito ieri sera, martedì 11 febbraio, la prima performance di “” sul palco dell’Ariston.