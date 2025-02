Cultweb.it - Quando nacque il New Look di Christian Dior e perché segnò per sempre la moda?

Il 12 febbraio 1947, nella sede diin Avenue Montaigne a Parigi, viene presentata la prima collezione della maison, destinata a segnare una svolta nella storia dellaed una interpretazione della femminilità unica nel suo genere. Il debutto di, infatti, viene accolto come un evento epocale. Ed è proprio Carmel Snow, caporedattrice di Harper’s Bazaar, che conia, senza indugio, l’espressione “New” per descrivere la rivoluzione stilistica appena mostrata., dunque, in una Parigi finalmente liberata, decide di sbarazzarsi delle atmosfere grigie e austere della guerra con un nuovo codice estetico. In questo modo si restituisce allafemminile una raffinatezza e una ricercatezza che sembravano perdute.Negli anni Quaranta, lo stile aveva risentito profondamente delle restrizioni imposte dalla Seconda Guerra Mondiale.