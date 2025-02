Oasport.it - Quando lo sci alpino oggi in tv: orari combinata a squadre maschile Mondiali, startlist, streaming

Dopo il primo storico titolo al femminile,tocca a gli uomini cimentarsi nella, la grande novità deidi scidi Saalbach. Una competizione che si vedrà anche il prossimo anno alle Olimpiadi di Milano-Cortina e che ha richiamato moltissimi big sia della velocità sia dello slalom.LA DIRETTA LIVE DELLADI SCIALLE 10.00 E ALLE 13.15La Svizzera si presenta con ogni probabilità come la nazione da battere, soprattutto con la coppia composta da Franjo Von Allmen (oro in discesa) e Loic Meillard, ma attenzione anche ad Alex Monney e Tanguy Nef che possono far saltare il banco. I padroni di casa dell’Austria puntano moltissimo sul duo composto da Vincent Kriechmayr e Manuel Feller. Da non sottovalutare nemmeno la Francia con Nils Allegre e soprattutto Clement Noel in slalom e pure la Norvegia con il duo Adrian Smiseth Sejersted e Timon Haugan o Fredrik Moeller e Atle Lie McGrathIn casa Italia i fari sono completamente puntati su Dominik Paris ed Alex Vinatzer, che partono con l’obiettivo di andarsi a prendere una medaglia.