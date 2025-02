Liberoquotidiano.it - "Quando hanno mandato in onda Achille Lauro e Giorgia". Sanremo, clamorosi indizi sulla classifica finale?

Il Festival della commozione è bello che iniziato. E parliamo di commozione mica per caso, ché siamo qui ad asciugarci i lacrimoni o a prestare fazzoletti ad amici, parenti e frignoni vari. Carlo Conti ha buttato giù la diga (del lago di lacrime) ieri mattina,ha parlato di mamma sua e si è emozionato come non mai. E noi con lui, francamente. Poi siamo arrivati a sera, al momento del “su il sipario” e al via con le parole del grande Ezio Bosso. E ‘naltra mezza lacrima è venuta giù. Poi compare lui, Carlone Conti, abbronzatissimo ma neanche più del solito, che scende le scale e fa una cosa mica scontata: ringrazia i suoi predecessori. E quindi Claudio Baglioni. E quindi Amadeus «che ha fatto un lavoro straordinario». Del resto fanno cinque-anni-cinque di completa e ben riuscita “rivoluzione musicale”, mica pizza e fichi.