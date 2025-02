Thesocialpost.it - Putin, la minaccia di Rutte: “Se ci attacca la reazione sarà devastante, perderebbe e lo sa”

Il segretario generale della Nato, Mark, ha lanciato un monito diretto a Vladimir, affermando che un eventuale attacco da parte della Russia avrebbe conseguenze devastanti. “e lo sa”, ha dichiaratoin conferenza stampa prima della riunione dei vertici della difesa a Bruxelles.Leggi anche: “Teppista, un nemico”. La propaganda disi scaglia contro Donald TrumpIl dialogo con Trump sulla guerra in Ucrainaha anche confermato che sono in corso colloqui con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, riguardo alla guerra in Ucraina. “Ci stiamo coordinando intensamente con il team del presidente Trump a tutti i livelli”, ha spiegato, sottolineando la presenza di alti funzionari americani in visita in Europa, sia alla Nato che alla conferenza sulla sicurezza di Monaco.