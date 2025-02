Putin ecco gli eredi | il clan del presidente esce allo scoperto

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) –Ildi Vladimirnegli ultimi mesi è uscito, sulla scia di altri discendenti di esponenti dell’aristocrazia del regime, segnale del rimescolamento in atto degli equilibri fra le diverse componenti delle élite innescato dalla guerra e quindi dalla redistribuzione delle risorse, in cui i familiari delsi muovono per occupare velocemente caselle di potere. Lo stesso, che ha 72 anni, si è lasciato andare per la prima volta a qualche commento pubblico sui suoi. Rivelando per esempio che “i piccoli della famiglia” parlano cinese, e con loro ama guardare film storici russi. “Prima o poi, i discendenti delle élite russe dovranno confrontarsi con una transizione di potere. Con la guerra in corso, riconoscere che prima o poidovrà lasciare il potere si è fatto meno urgente.