Romatoday.it - Punito per aver rapinato le persone sbagliate. Accoltellato dopo un incontro chiarificatore

Leggi su Romatoday.it

Hale. Per questo è statoed ha rischiato di morire. A colpirlo all'addome nel corso di unorganizzato da una terza persona a Tor Bella Monaca un 50enne moldavo, identificato e poi scovato dalla polizia in una villetta isolata in.