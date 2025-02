Pubblicità Nielsen | nel 2024 raccolta chiude a +38% dicembre -16%

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 12 feb. (askanews) – Gli investimenti pubblicitari in Italia hanno chiuso il mese diin calo dell’1,6%, portando lapubblicitaria dell’interoa segnare una crescita del 3,8%. Lo rileva. Se si esclude dallaweb la stimasul search, social, classified e dei cosiddetti OTT, l’andamento nelsi attesta a +3,9%. Relativamente ai singoli mezzi, la tv è in calo del 1,6% ama segna +7,3% nell’intero. In calo ai quotidiani e i periodici con ribassi rispettivamente del 13,1% (-8,5%) e del 17,7% (-5,5%). La radio è in sensibile calo a(-18,2%), mentre resta positiva sul(+2,2%). Sulla base delle stime realizzate da, ladell’intero universo del Web advertising nelcon un +3,4% (+1% se si considera il solo perimetro Fcp AssoInternet).