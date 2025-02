Gamerbrain.net - PSN DOWN: Sony non da spiegazioni e l’omaggio promesso

Negli ultimi giorni, la community PlayStation è in fermento a causa di un blackout del PlayStation Network (PSN) che ha impedito a milioni di utenti di accedere ai servizi online per quasi un’intera giornata. Per cercare di rimediare,avevaun’estensione di cinque giorni per gli abbonati a PlayStation Plus (PS Plus), ma la situazione si è rivelata più complicata del previsto. Molti giocatori, infatti, non hanno ancora ricevuto il prolungamento, mentre altri si sono ritrovati esclusi dalla compensazione, alimentando il malcontento generale.Una compensazione che lascia fuori troppi utentiLa decisione didi risarcire solo gli utenti con un abbonamento attivo durante il blackout ha sollevato molte polemiche. Chi non era abbonato in quel preciso momento o ha visto scadere il proprio abbonamento poco dopo, non ha ricevuto alcun tipo di indennizzo, nonostante l’impossibilità di utilizzare i servizi online.