Ilgiorno.it - “Pronto, parlano i carabinieri...” ma invece è una truffa con la tecnica dello spoofing. In Valtellina colpo da 120mila euro

Sondrio – Un esempio eclatante del rovescio della medaglia della tecnologia. Quasi“volatilizzati” effettuando più bonifici nella stessa giornata. È successo alla più sfortunata tra le persone che in Valle nei giorni scorsi sono state interessate da “”, così è chiamata la pratica che permette di falsificare il numero in uscita. Nella fattispecie, itori sono riusciti a mascherare il proprio numero con quello del Comandodi Sondrio, che compariva sul display dei destinatari delle telefonate, destinatari in un primo momento contattati da sedicenti funzionari di banca addetti all’assistenza clienti che, dopo aver riferito operazioni sospette sul conto a loro intestato, hanno fatto chiamare le vittime dai complici, qualificatisi comei quali hanno cercato di indurre le potenziali vittime a versare somme ingenti di denaro su vari conti correnti in uso aitori.