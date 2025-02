Ilgiorno.it - Pronte a rispondere all’appello 55 realtà

Saranno 55 le aziende brianzole in vetrina all’edizione numero 63 del Salone del Mobile di Milano, in programma dall’8 al 13 aprile. Eccole. Bergomi e Rivolta Carmignani nel Complemento d’Arredo; Slalom e Viganò & C al Salone Ufficio; Brianzatende e Cleaf a S.Project. Partecipano al Salone del Mobile Alchymia, Annibale Colombo, Asnaghi Interiors, BelCor Interiors, Bodema, C.G. Capelletti, C.T.S. Salotti, Caimi Brevetti, Ceppi Style sas di Ceppi Claudio & C, Chateau d’Ax, Chiara Provasi, Consonni Fratelli snc di Consonni Mario e Bruno, Covre Giulio, Effebiquattro, Elledue, Emar Giannobi, Flexform, Flou, Formenti, Fratelli Boffi, Frigerio Poltrone e Divani, Giorgio Collection, Giulio Marelli Italia, Kover, Leolori, M.G.C. Figli di Mariani Ettore snc di Mariani Giuseppe e Carlo, Medea 1905, Meridiani, Minotti, Mogg, P.