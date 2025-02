Ilveggente.it - Pronostico Royale Union SG-Ajax: Farioli in emergenza

Leggi su Ilveggente.it

SG-è uno spareggio per l’accesso agli ottavi di finale di Europa League. Statistiche, formazioni e dove vederla in tv e streamingSarà uninquello che si presenterà a giocarsi la gara d’andata dello spareggio di Europa League contro ilSG. Sono 6 gli indisponibili per, il tecnico italiano, che nello scorso weekend dopo più di due anni, ed è davvero incredibile come tutto questo sia potuto succedere, ha riportato i lancieri in testa alla classifica del massimo campionato olandese.SG-in(Lapresse) – Ilveggente.itSì, proprio così. Non succedeva da tantissimo tempo e il merito è tutto di un allenatore che sta dimostrando di essere pronto al grandissimo salto. Non che l’sia una squadra così, anzi, tutt’altro.