Ilveggente.it - Pronostico Feyenoord-Milan: caos totale alla vigilia del match

è unvalido per l’andata degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni,.Sarà sicuramente una doppia sfida dai numerosi significati quella tra. Innanzitutto perché è il primo confronto dal lontano 1970: all’epoca questa competizione si chiamava ancora Coppa dei Campioni e ad avere la meglio, nel doppio confronto, furono gli olandesi, poi addirittura vincitori del trofeo. Ma è una gara speciale anche per via dei recenti intrecci di mercato, che negli ultimi giorni della sessione invernale hanno portato l’attaccante messicano Gimenez, fino a pochi giorni fa un giocatore del, a vestire la maglia rossonera.: èdel(Lapresse) – Ilveggente.