Ilveggente.it - Pronostico Celtic-Bayern Monaco: qualificazione ipotecata già all’andata

Leggi su Ilveggente.it

è un match valido per l’andata degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni,.Ilè rientrato tra quelle big d’Europa, nonché principali candidate alla vittoria della coppa dalle grandi orecchie, che non ce l’hanno fatta a chiudere tra le prime 8 nel mini-campionato che è andato in scena tra settembre e gennaio. Sconfitti tre volte in cinque partite, i bavaresi si sono dovuti accontentare di concludere la fase a girone unico al dodicesimo posto, posizione che non gli consente di evitare lo spareggio di accesso agli ottavi di finale.già(Ansa) – Ilveggente.itIl sorteggio, tuttavia, non è stato inclemente con la squadra di Vincent Kompany.