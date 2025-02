Sport.quotidiano.net - Promozione. Nocera: "L’Aurora deve pensare a chiudere la stagione alla grande»

C’è da correre perchéTreia possa centrare i playoff. "Sono rimaste nove gare – dice il tecnico Francesco– e noi dobbiamo fare il massimo di punti,fine tireremo le somme". Peròne ha fatta di strada conguida tecnica dopo un inizio diin salita. "Se mi hanno chiamato vorrà dire che c’era qualche problema. Sono arrivato ai primi di dicembre quando stavamo al penultimo posto con 13 punti, ora ne abbiamo 27 e dobbiamo farne ancora tanti. Stiamo facendo qualcosa di buono, ma dobbiamo migliorare. Quando si prende una squadra in corsa c’è innanzitutto da infondergli la giusta mentalità e c’è da lavorare il triplo rispetto all’inizio perché il tempo è sempre poco e i punti servono tantissimo". Per il primo posto non ci sono più dubbi. "Il Trodica ha trovato il giusto ritmo e ha messo una seria ipoteca".