Promossi e bocciati di Selvaggia a Sanremo | pagella e preferiti

Tra le tantissime pagelle per questo2025 è arrivata anche quella diLucarelli. Nella sua newsletter e in una live su Twitch con Gabriele Parpiglia la giornalista ha riservato delle stroncature ed ha anche svelato chi sono i suoi. Tra i biga pieni voti daci sono Rkomi e anche Achille Lauro, la Lucarelli ha apprezzato particolarmente i loro testi e le loro esibizioni. Stroncature per Elodie a cui la giurata di Ballando ha dato un 4 e anche per Irama e Fedez (che però si è preso un 6, il voto della morte, che fa scomparire), mentre ha espresso qualche perplessità sul brano di Simone Cristicchi.D’accordo con il 6 per Marcella Bella e il 4 per Irama, ma il 9 a Rkomi proprio no, per quanto mi riguarda è forse tra le 2/3 canzoni più brutte di questo Festival, dimenticabile il pezzo e anche l’esibizione.