Bolognatoday.it - Progetto No Tag: contro i graffiti Confabitare "adotta" via Lame

Leggi su Bolognatoday.it

Questa mattina, in Sala Rossa a Palazzo d’Accursio, è stato siglato un accordo tra il Comune di Bologna e(associazione proprietari immobiliari) per contrastare il fenomeno del vandalismo grafico, in altre parole i. L’assessore alla manutenzione e pulizia della città, Simone.