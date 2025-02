Bergamonews.it - Progetto Be Tree: arrivano 1024 nuovi alberi in città

Bergamo. Sarannoche saranno messi a dimora in 17 quartieri della, grazie alle 202 segnalazioni ricevute dai cittadini e dalle cittadine attraverso le reti di quartiere (181) e il modulo online (21) messo a disposizione sul sito del Comune. E’ il risultato del“Be“, promosso dagli assessorati alla Transizione ecologica, Ambiente e Verde e alla Partecipazione e Reti di Quartiere del Comune di Bergamo, con l’obiettivo di rendere lapiù verde e sostenibile attraverso un percorso partecipato.I cittadini infatti hanno avuto la possibilità di indicare le aree in cui desiderano avere, sia tramite le reti di quartiere sia attraverso il modulo online. Tutte le richieste sono state attentamente valutate dagli agronomi del servizio Verde Pubblico, che hanno effettuato sopralluoghi per verificare la fattibilità degli interventi (proprietà pubblica delle aree, eventuale presenza di sottoservizi, scelta delle specie più adatte a quell’area).