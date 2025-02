Ilgiorno.it - Professionisti del sovraindebitamento: come riconoscere i cialtroni

Pillitteri Il comparto professionale che si occupa disconta, ancora, una certa diffidenza. Ed, effettivamente, a fianco diseri e corretti esistono realtà piuttosto opache. Spesso sotto forma di società o agenzie. Non sempre perseguono l’interesse del cliente ma sono spinte da finalità di mero lucro. Il che, occupandosi di persone che vivono una forte difficoltà economica, è alquanto disdicevole.si fa a riconoscerle? In primo luogo mai fidarsi di chi ti “promette la luna” senza avere approfondito la tua situazione. E, ancor di più, di chi chiede subito anticipi. Magari senza nemmeno avere predisposto un preventivo globale (così potranno essere richiesti in continuazione). Tra i diversi “reduci” da questo tipo di esperienza mi è capitato un aspirante cliente che aveva una forte esposizione con il fisco.