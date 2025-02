Produzione industriale in calo del 35% nel 2024 secondo Istat

Quotidiano.net - Produzione industriale in calo del 3,5% nel 2024, secondo Istat

Leggi su Quotidiano.net

Ilsi chiude con una diminuzione delladel 3,5% rispetto al 2023. Lo comunica l', spiegando che la dinamica tendenziale dell'indice corretto per gli effetti di calendario è stata negativa per tutti i mesi dell'anno, con cali congiunturali in tutti i trimestri. A dicembresi stima che l'indice destagionalizzato delladiminuisca del 3,1% rispetto a novembre. Al netto degli effetti di calendario, a dicembrel'indice complessivo diminuisce in termini tendenziali del 7,1% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 20 contro i 18 di dicembre 2023).