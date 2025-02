Produzione industriale in calo del 35% nel 2024 Cresce solo l’alimentare

Panorama.it - Produzione industriale in calo del 3,5% nel 2024. Cresce solo l’alimentare

Leggi su Panorama.it

Laitaliana è in rosso, per il ventitreesimo mese. Ilsi chiude con una diminuzione del 3,5% rispetto al 2023. Due anni di apnea. A trainare verso il basso la crisi dell’auto e della moda. E influisce anche la situazione della Locomotiva d’Europa, la Germania.I dati dell’Istat mostrano un bilancio delnegativo con un decremento del 3,5% rispetto al 2023 e un dicembre ha segnato un vero e proprio crollo: -7,1% su base annua e -3,1% rispetto a novembre. Un dato così negativo non si osservava dai tempi della pandemia.I settori più colpiti sono quello automobilistico e quello della moda. Ladi veicoli ha subito una contrazione del 43%, complice il massiccio ricorso alla cassa integrazione da parte del gruppo Stellantis. Il comparto tessile-abbigliamento ha registrato una flessione superiore al 18%, mentre la metallurgia ha subito una doppia cifra.