Ilfattoquotidiano.it - Processo Finlombarda, in appello cinque assoluzioni grazie al depotenziamento del traffico di influenze

La recente modifica del governo Meloni del reatodi, svuotato di fatto dei sui cardini, ha portato all’assoluzioneimputati “perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato” anche se la Procura generale aveva chiesto la conferma delle condanne inflitte in primo grado. I giudici della IV sezione penale della Corte d’milanese (giudici Tutinelli-Fagnoni-Marchiondelli) hanno anche emesso una sentenza di non luogo a procedere per tre imputati prosciolti per intervenuta prescrizione.Erano tutti imputati nelscaturito da un’inchiesta emersa con perquisizioni nel 2017 sul cosiddetto ‘caso, dal nome della società finanziaria in house di Regione Lombardia parte offesa e parte civile nel procedimento. Indagine che vedeva al centro, per la Procura, un presunto sistema di corruzione che avrebbe riguardato alcuni strumenti di credito per medie e piccole imprese ovvero le iniziative ‘Credito Adesso’ e ‘Made in Lombardy’ e il progetto ‘Minibond’.