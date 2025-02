Ilgiorno.it - Processo agli ultrà di Inter e Milan a San Siro, tra i testimoni Cristiano Iovino

o, 12 febbraio 2025 – Sarà citato anche il personal trainer dei vip, che nella notte tra il 21 e il 22 aprile 2024 venne pestato dopo una rissa in un locale con Fedez e altri, come testimone nel primoscaturito dalla maxi inchiesta di Polizia e Gdf e della Procura dio sulle curve di Sanche si aprirà tra una settimana, il 20 febbraio, davanti alla sesta penale del Tribunale dio. Ilimmediato, con rito ordinario, vede imputati gliisti Christian Rosiello, anche ex bodyguard del rapper Fedez (non coinvolto in questo procedimento), Riccardo Bonissi e Francesco Lucci, fratello del capo della Sud Luca Lucci, che come i capi della Nordista, Andrea Beretta, diventato anche collaboratore, e Marco Ferdico hanno scelto l'abbreviato, che partirà il 4 marzo con 19 imputati in tutto.